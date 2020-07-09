КПРФ жалуется на «зачистки» агитации ее кандидатов в горсовет Новосибирска

Новосибирские коммунисты рассказали о том, что неизвестные люди уничтожают агитационные материалы КПРФ, которые распространяются в многоквартирных домах Октябрьского района. Листовки в поддержку главы комитета мэрии по рекламе Дмитрия Лобыни и депутата Олега Волобуева, которые планируют стать депутатами горсовета нового созыва, исчезли за несколько часов.
По данным пресс-службы компартии, после «зачистки» в домах осталась только агитация самовыдвиженцев Сергея Майорова и Андрея Гудовского. Представители КПРФ идут на выборы в округах №40 и №41.
Листовки в поддержку Дмитрия Лобыни разбрасывались в округе №40. При этом он еще не подал документы в избирком. Его конкурентами на выборах могут стать председатель областного «Совета отцов» Сергей Майоров, кандидат от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Хельга Пирогова, гендиректор ООО «Светлый Город» Сергей Левшенков, выдвинувшийся от партии «Новые люди», и начальник отдела электронного бизнеса ПАО «Банк Левобережный» Илья Такмаков от «Единой России».
Олег Волобуев распространял листовки в округе №41, и он также пока не подал документы в избирком. Если он пойдет на выборы, то конкуренцию действующему депутату составят гендиректор ООО «Автовокзал-Главный» Андрей Гудовский, самовыдвиженцы Игорь Леончиков и Владимир Ларюшкин, Артур Перевозчиков из «Новых людей» и, вероятно, начальник юридического отдела управляющей компании «Орион-Н» Елена Пермитина от «Единой России».