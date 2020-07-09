КПРФ жалуется на «зачистки» агитации ее кандидатов в горсовет Новосибирска

Листовки в поддержку Дмитрия Лобыни разбрасывались в округе №40. При этом он еще не подал документы в избирком. Его конкурентами на выборах могут стать председатель областного «Совета отцов» Сергей Майоров, кандидат от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Хельга Пирогова, гендиректор ООО «Светлый Город» Сергей Левшенков, выдвинувшийся от партии «Новые люди», и начальник отдела электронного бизнеса ПАО «Банк Левобережный» Илья Такмаков от «Единой России».