МинЖКХ подтвердило строительство мусорного полигона под Бердском

Министр подчеркнул, что для обсуждения вопросов создания объектов в сфере обращения с ТКО на территории Искитимского района создана рабочая группа с участием экологов и общественников. А возведение полигона под Бердском позволит закрыть действующие свалки, расположенные рядом все c тем же Бердском, а также - в Искитиме, Линево и Кольцово.