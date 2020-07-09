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МинЖКХ подтвердило строительство мусорного полигона под Бердском

9 июля 2020, 13:59
Строительство полигона ТКО возможно только при наличии положительных заключений экологической и строительной экспертиз.

Региональные власти прервали молчание и прокомментировали горячую тему строительства мусорного полигона под Бердском. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области предоставило комментарий в связи с публикациями в СМИ. Как заявляет пресс-служба ведомства, строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Искитимском районе возможно только при наличии положительных заключений экологической и строительной экспертиз.

«Проект полигона выполнен, в ближайшее время его планируется направить на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, главгосэкспертиза). Таким образом, строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Министр подчеркнул, что для обсуждения вопросов создания объектов в сфере обращения с ТКО на территории Искитимского района создана рабочая группа с участием экологов и общественников. А возведение полигона под Бердском позволит закрыть действующие свалки, расположенные рядом все c тем же Бердском, а также - в Искитиме, Линево и Кольцово.

В релизе сообщается, что проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует всем правилам и нормам. В 2019 году проведены публичные слушания по данному вопросу, и они признаны состоявшимися.

Против строительства полигона выступали бердские общественники. А мэр Бердска Евгений Шестернин готов устроить голодовку, если полигон будет строиться.

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