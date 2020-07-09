Назван самый высокооплачиваемый главврач в Новосибирской области

Главврач Государственной инфекционной клинической больницы №1 НСО Лариса Позднякова с доходом в 200,5 тыс. рублей стала самым высокооплачиваемым медиком. Данные за 2019 год предоставлены Минздравом.
Высокий заработок еще был у двух специалистов этой больницы – заместителя главврача по медицинской части Яны Ульяновой (153 тыс. руб.) и главбуха Юлии Василюк (143 тыс. руб.). Еще один заместитель Поздняковой, уже по экономическим вопросам, получал 119 тыс. рублей в месяц.
Ниже ста тысяч рублей зарабатывали из руководства зам по клинико-экспертной работе Лариса Вовней (93 тыс. руб.) и зам по хозяйственным вопросам Руслан Робакидзе (96 тыс. руб.).
Отметим, ранее Атас.инфо писал о высоком заработке главврача больницы Бердска.