Новосибирскую область 10 июля ждут грозы, град и порывистый ветер

В предстоящую пятницу, 10 июля, Новосибирскую область снова ждут грозы и порывистый ветер. Об этом со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС сообщает пресс-служба МЧС.
В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
Днем местами возможны ливни с грозами и градом. Ветер подует северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Возможны порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19°C, днем +22, +27°C.
В самом Новосибирске ночью преимущественно без осадков, но днем прогнозируется кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 14 м/c. Максимальная температура составит +24°C.