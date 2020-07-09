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Новосибирскую область 10 июля ждут грозы, град и порывистый ветер

9 июля 2020, 16:40
Температура воздуха порадует любителей теплого лета

В предстоящую пятницу, 10 июля, Новосибирскую область снова ждут грозы и порывистый ветер. Об этом со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС сообщает пресс-служба МЧС.

В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Днем местами возможны ливни с грозами и градом. Ветер подует северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Возможны порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19°C, днем +22, +27°C.

В самом Новосибирске ночью преимущественно без осадков, но днем прогнозируется кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 14 м/c. Максимальная температура составит +24°C.

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