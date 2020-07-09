В Калининском районе грабитель напал на прохожего из-за недорогого мобильника

В Новосибирске 6 июля произошло уличное ограбление. У одного из домов по улице Степана Разина неизвестный отобрал у прохожего сотовый телефон стоимостью 5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний уроженец Забайкальского края. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.
Похищенный телефон был изъят в одном из торговых центров по улице Кропоткина. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.