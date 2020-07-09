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В Калининском районе грабитель напал на прохожего из-за недорогого мобильника

9 июля 2020, 20:17
Похищенный телефон был найден в одном из торговых центров.

В Новосибирске 6 июля произошло уличное ограбление. У одного из домов по улице Степана Разина неизвестный отобрал у прохожего сотовый телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний уроженец Забайкальского края. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Похищенный телефон был изъят в одном из торговых центров по улице Кропоткина. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

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