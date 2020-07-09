В Куйбышеве грабители избили женщину, отказавшуюся отдавать сумочку

Росгвардейцы задержали двух преступников, напавших на жительницу Куйбышева Новосибирской области.
Сибирячку пытались ограбить на улице Папшева. Когда женщина отказалась отдавать сумочку, злоумышленники попытались отнять ее силой. Об избиении женщины сообщили сотрудникам Росгвардии. Прибывшие на место происшествия сотрудники успели поймать грабителей, которые попытались скрыться.
Между тем женщина была избита, на ее лице замечены следы крови. На место вызвали медиков. Преступников отвезли в отделение, где выяснилось, что и один из нападавших ранее был неоднократно судим.