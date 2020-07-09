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В Новосибирске цыган на ВАЗе 21099 разбил три автомобиля и попытался сбежать

10 июля 2020, 00:24
Возникла массовая потасовка.

Вечером 9 июля в Октябрьском районе Новосибирска во дворе дома №29 по улице Татьяны Снежиной случилось ДТП, которое завершилось скандалом. Автомобиль ВАЗ-21099 протаранил три припаркованные машины.

Виновник аварии попытался сбежать с места ДТП, но его догнали и задержали очевидцы. Как сообщает служба эвакуации АСТ-54, на место происшествия подъехала большая группа граждан цыганской национальности. Они попытались увести мужчину и уверяли, что за рулём находился другой человек. Завязалась потасовка.

Пострадавшие высказывали сомнения, что они получат компенсации за разбитые авто. От расправы цыгана-водителя спас приехавший наряд ДПС. Полицейские навели порядок и не дали конфликту закончиться самосудом.

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#Новости#Происшествия
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