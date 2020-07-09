В Новосибирске цыган на ВАЗе 21099 разбил три автомобиля и попытался сбежать

Виновник аварии попытался сбежать с места ДТП, но его догнали и задержали очевидцы. Как сообщает служба эвакуации АСТ-54, на место происшествия подъехала большая группа граждан цыганской национальности. Они попытались увести мужчину и уверяли, что за рулём находился другой человек. Завязалась потасовка.