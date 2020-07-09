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За день в Новосибирске едва не утонуло сразу несколько детей

9 июля 2020, 13:53
Спасатели помогли трем несовершеннолетним

Пять происшествий на воде зафиксировала служба МАСС в Новосибирске. Пострадавшим оказана своевременная помощь спасателей.

На карьере Горский в среду чуть не утонул 14-летний мальчик. Он доплыл до середины водоема на надувном матрасе, который затем сдулся. Ребенок не смог самостоятельно доплыть до берега, его вытащили из воды спасатели.

Там же пострадал 18-летний молодой человек. Он получил травмы во время падения со скалы на каменистый берег. У парня была разбита голова, зафиксировано несколько ушибов и ссадин.

Еще одно ЧП произошло на Обском водохранилище. 17-летний парень и 22-летняя девушка на надувном матрасе оказались далеко от берега. К ним отправились на катере спасатели и доставили пару на сушу.

В районе Юго-Западного жилмассива на карьере чуть не утонул 9-летний ребенок, ему успели помочь. Специалисты провели с детьми профилактические беседы о правилах поведения на воде.

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#Новости#Происшествия
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