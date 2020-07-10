Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Рекордные цифры по ситуации с коронавирусом опубликовал оперативный штаб Новосибирской области 10 июля. Так, за сутки скончались от коронавируса пять пациентов (итого 133). Это трое мужчин (51, 69, 73) и две женщины в возрасте 62 года и 77 лет.
Общее число зараженных составило уже 7043, 111 из них выявили в последние сутки. Среди заболевших 412 детей.
По данным оперативного штаба, 10 июля рекордное число пациентов выписались из инфекционных стационаров - 191. Общее число победивших болезнь составляет 4868 человек.
Госпитали заполнены инфицированными и пациентами, кому окончательный диагноз еще не поставлен. В Новосибирске таких пациентов 2220 человек, в районных больницах – 725. Среди них в тяжелом состоянии находятся 85 человек, 23 – на ИВЛ.
В детской больнице №3 лечение проходят несовершеннолетние Covid-пациенты. Под наблюдением находятся 45 человек. Карантин соблюдают на данный момент 908 человек. За их состоянием наблюдают медики. Оперштаб сообщает о ситуации с ОРВИ в области: 1118 заболевших, 22 госпитализированных.