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Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

10 июля 2020, 11:01
Число жертв достигло 133.

Рекордные цифры по ситуации с коронавирусом опубликовал оперативный штаб Новосибирской области 10 июля. Так, за сутки скончались от коронавируса пять пациентов (итого 133). Это трое мужчин (51, 69, 73) и две женщины в возрасте 62 года и 77 лет.

Общее число зараженных составило уже 7043, 111 из них выявили в последние сутки. Среди заболевших 412 детей.

По данным оперативного штаба, 10 июля рекордное число пациентов выписались из инфекционных стационаров - 191. Общее число победивших болезнь составляет 4868 человек.

Госпитали заполнены инфицированными и пациентами, кому окончательный диагноз еще не поставлен. В Новосибирске таких пациентов 2220 человек, в районных больницах – 725. Среди них в тяжелом состоянии находятся 85 человек, 23 – на ИВЛ.

В детской больнице №3 лечение проходят несовершеннолетние Covid-пациенты. Под наблюдением находятся 45 человек. Карантин соблюдают на данный момент 908 человек. За их состоянием наблюдают медики. Оперштаб сообщает о ситуации с ОРВИ в области: 1118 заболевших, 22 госпитализированных.

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