Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Рекордные цифры по ситуации с коронавирусом опубликовал оперативный штаб Новосибирской области 10 июля. Так, за сутки скончались от коронавируса пять пациентов (итого 133). Это трое мужчин (51, 69, 73) и две женщины в возрасте 62 года и 77 лет.