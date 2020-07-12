В деле взлома телеграм-аккаунта депутата Госдумы Горелкина нашли новосибирский след

Posted 12 июля 2020, 10:23
Published 12 июля 2020, 10:23
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Полиция возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации из-за взлома телеграм-аккаунта депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.
О возбуждении дела в публичном поле сообщил сам депутат. «Если дело возбудили, значит, выявлен состав преступления: взлом действительно состоялся, сомнений нет. Часть 1 статьи 272 УК РФ обещает за это от 200 тысяч штрафа до двух лет лишения свободы. Мне не важно, какое именно будет наказание. Я хочу, чтобы назвали виновного», — написал Горелкин.
Аккаунт Горелкина взломали в апреле. Кто-то заходил в его учетную запись с двух устройств в Новосибирске. Как предполагает сам депутат, его «телегу» взломали, перехватив SMS-сообщение. Жалобы направлены главе ФСБ Александру Бортникову и руководителю МВД Владимиру Колокольцеву.