В деле взлома телеграм-аккаунта депутата Госдумы Горелкина нашли новосибирский след

О возбуждении дела в публичном поле сообщил сам депутат. «Если дело возбудили, значит, выявлен состав преступления: взлом действительно состоялся, сомнений нет. Часть 1 статьи 272 УК РФ обещает за это от 200 тысяч штрафа до двух лет лишения свободы. Мне не важно, какое именно будет наказание. Я хочу, чтобы назвали виновного», — написал Горелкин.