295 лесных пожаров потушили в Новосибирской области

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Евгения Рыжкова, в области пожароопасный сезон на пять дней стартовал раньше обычного. Несмотря на то, что в текущем году зафиксировано на 6% меньше лесных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года, их площадь на 9% больше – 1710 гектаров.