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Posted 14 июля 2020, 05:28

Published 14 июля 2020, 05:28

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

295 лесных пожаров потушили в Новосибирской области

14 июля 2020, 05:28
Большинство пожаров устроил человек

295 пожаров общей площадью 1882 гектара произошли на территории лесного фонда в Новосибирской области с начала года.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Евгения Рыжкова, в области пожароопасный сезон на пять дней стартовал раньше обычного. Несмотря на то, что в текущем году зафиксировано на 6% меньше лесных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года, их площадь на 9% больше – 1710 гектаров.

Специалисты винят в ЧП человека. В 98% именно человек спровоцировал пожар, лишь четыре пожара произошли из-за грозы.

#Происшествия
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