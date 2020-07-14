295 лесных пожаров потушили в Новосибирской области

Posted 14 июля 2020, 05:28
Published 14 июля 2020, 05:28
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
295 пожаров общей площадью 1882 гектара произошли на территории лесного фонда в Новосибирской области с начала года.
По словам замминистра природных ресурсов и экологии Евгения Рыжкова, в области пожароопасный сезон на пять дней стартовал раньше обычного. Несмотря на то, что в текущем году зафиксировано на 6% меньше лесных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года, их площадь на 9% больше – 1710 гектаров.
Специалисты винят в ЧП человека. В 98% именно человек спровоцировал пожар, лишь четыре пожара произошли из-за грозы.