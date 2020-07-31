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Posted 31 июля 2020, 17:42

Published 31 июля 2020, 17:42

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

Новосибирская область встретит август 32-градусной жарой

31 июля 2020, 17:42
Самая теплая погода установится в южных районах

В субботу, 1 августа, Новосибирскую область ждет переменная облачность и такая же переменчивая погода. Как сообщили в МЧС, в течение суток преимущественно без осадков. При этом ночью по востоку, а днем по западу местами небольшие дожди и грозы.

Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, днём возможны порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°C, а местами холоднее до +4, +9°C. Днём воздух прогреется до +22, +27°C, а в южных районах до +32°C.

В самом Новосибирске ночью похолодает до +11 градусов. Днем же максимальная температура должна составить +25 градусов Цельсия.

#Общество
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