Новосибирская область встретит август 32-градусной жарой

Posted 31 июля 2020, 17:42
Published 31 июля 2020, 17:42
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
В субботу, 1 августа, Новосибирскую область ждет переменная облачность и такая же переменчивая погода. Как сообщили в МЧС, в течение суток преимущественно без осадков. При этом ночью по востоку, а днем по западу местами небольшие дожди и грозы.
Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, днём возможны порывы до 13 м/с.
Температура воздуха ночью составит +10, +15°C, а местами холоднее до +4, +9°C. Днём воздух прогреется до +22, +27°C, а в южных районах до +32°C.
В самом Новосибирске ночью похолодает до +11 градусов. Днем же максимальная температура должна составить +25 градусов Цельсия.