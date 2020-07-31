Российские экспортеры могут потерять 3-5 миллиарда долларов из-за налога в ЕС

Расчеты предполагают, что облагаться сбором будет весь объем выбросов, но, вероятно, он будет распространен на объем превышения выбросов над установленным в ЕС бенчмарком по видам продукции, то есть меньше. Нефтегазовый сектор может ежегодно терять $1,4–2,5 млрд, сектора черных металлов и угля — $0,6–0,8 млрд, цветных металлов — $0,3–0,4 млрд, остальные — $0,8–1,1 млрд.