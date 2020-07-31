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Posted 31 июля 2020, 12:44

Published 31 июля 2020, 12:44

Modified 21 января, 13:24

Updated 21 января, 13:24

Российские экспортеры могут потерять 3-5 миллиарда долларов из-за налога в ЕС

31 июля 2020, 12:44
Нефтегазовый сектор не досчитается $1,4–2,5 млрд из-за углеродного налога европейцев

В ЕС планируют ввести пограничный углеродный налог на углеродоемкий импорт. Из-за этого российские экспортеры могут потерять до $3-4,8 млрд, сообщает «Нефть и Капитал».

По мнению экспертов международной консалтинговой компании BCG, самые значительные потери от введения такого регулирования понесут российские экспортеры. На данный момент Россия занимает второе место после Китая по углеродоемким поставкам в Европу.

Введение Евросоюзом налога на уровне $30 за тонну аналитики BCG ожидают уже в конце следующего года. Это косвенно коснется и других секторов российской экономики.

Прямые потери оцениваются на уровне $3–4,8 млрд в год. И это относится только к тем, кто включен в ETS ЕС — европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов. Это 100–160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.

Расчеты предполагают, что облагаться сбором будет весь объем выбросов, но, вероятно, он будет распространен на объем превышения выбросов над установленным в ЕС бенчмарком по видам продукции, то есть меньше. Нефтегазовый сектор может ежегодно терять $1,4–2,5 млрд, сектора черных металлов и угля — $0,6–0,8 млрд, цветных металлов — $0,3–0,4 млрд, остальные — $0,8–1,1 млрд.

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