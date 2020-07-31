В Чановском районе раскрыта квартирная кража двухлетней давности

Posted 31 июля 2020, 15:32
Published 31 июля 2020, 15:32
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
Сегодня, 31 июля, полиция Новосибирской области рассказала о раскрытии квартирной кражи, которая произошла в 2018 году. Отличился сельский участковый, который установил подозреваемого в краже из частного дома по улице Школьной в селе Полтавка.
Два года назад кто-то, сорвав замок, проник в дом и украл 5 тысяч 500 рублей. Теперь же этот человек установлен.
По версии полиции, кражу совершил 40-летней местный житель. Возбуждено уголовное дело.