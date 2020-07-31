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Posted 31 июля 2020, 15:32

Published 31 июля 2020, 15:32

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

В Чановском районе раскрыта квартирная кража двухлетней давности

31 июля 2020, 15:32
Преступление раскрыл участковый полиции

Сегодня, 31 июля, полиция Новосибирской области рассказала о раскрытии квартирной кражи, которая произошла в 2018 году. Отличился сельский участковый, который установил подозреваемого в краже из частного дома по улице Школьной в селе Полтавка.

Два года назад кто-то, сорвав замок, проник в дом и украл 5 тысяч 500 рублей. Теперь же этот человек установлен.

По версии полиции, кражу совершил 40-летней местный житель. Возбуждено уголовное дело.

#Происшествия
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