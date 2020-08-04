В Новосибирске ночью женщина за рулем сбила пешехода на «зебре»

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 00.45. За рулем автомобиля «Митсубиси Кольт Плюс» находилась 27-летняя женщина. Она ехала по улице Пр. Димитрова со стороны улицы С.Щедрина с правым поворотом на улицу Ленина в сторону Комсомольского проспекта.