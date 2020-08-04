В Новосибирске ночью женщина за рулем сбила пешехода на «зебре»

Posted 4 августа 2020, 12:55
Published 4 августа 2020, 12:55
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
В понедельник, 3 августа, глубоко ночью в Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП. На улице Ленина под колеса автомобиля попал пешеход.
Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 00.45. За рулем автомобиля «Митсубиси Кольт Плюс» находилась 27-летняя женщина. Она ехала по улице Пр. Димитрова со стороны улицы С.Щедрина с правым поворотом на улицу Ленина в сторону Комсомольского проспекта.
В пути следования она сбила 58-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре» слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход был госпитализирован.