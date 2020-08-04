Жителя Бердска задержали за покушение на убийство 4-летней девочки

Напомним, 11 июля вечером на девочку, которая находилась на улице со своей мамой, напал агрессивный сосед и попытался задушить. Его остановила мать ребенка и прохожие. На место вызвали полицию, а мать несовершеннолетней обратилась в СМИ, чтобы предать дело огласке.