Жителя Бердска задержали за покушение на убийство 4-летней девочки

Posted 4 августа 2020, 08:31
Published 4 августа 2020, 08:31
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
Бердчанина, угрожавшего убийством 4-летней девочке, будут судить по более тяжкой статье. Уголовное дело было переквалифицировано на статью «покушение на убийство малолетней».
Напомним, 11 июля вечером на девочку, которая находилась на улице со своей мамой, напал агрессивный сосед и попытался задушить. Его остановила мать ребенка и прохожие. На место вызвали полицию, а мать несовершеннолетней обратилась в СМИ, чтобы предать дело огласке.
По данному факту возбудили дело, а после его передали из ОВД в следственный комитет. Следователи увидели в действиях подозреваемого признаки преступления, предусмотренного статьей ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 35-летнего бердчанина заключили под стражу.