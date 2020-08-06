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Posted 6 августа 2020, 03:10

Published 6 августа 2020, 03:10

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Суд обязал новосибирский минздрав закупить лекарство больной девочке

6 августа 2020, 03:10
Родители начали сбор средств на лечение дочери

Семья Дарбинян за свой счет приобрела дорогостоящее лекарство для своей дочери, у которой диагностировали редкое генетическое заболевание.

У Минздрава не нашлось денег на помощь тяжелобольному ребенку, и родители обратились в суд. В итоге министерство обязали обеспечить терапию малышке. Но препарат «Спинразы» семья может получить только в конце августа, поскольку закупку только объявили. Поэтому супруги Дарбинян первую дозу решили приобрести на собранные через благотворительные фонды средства.

«У Софии каждый день на счету, и чем раньше она начнет получать лечение, тем больше у нее будет шансов для восстановления, рассказала мама девочки.

Отметим, что стоимость одной дозы препарата составляет 8 млн рублей. Ребенку же необходимо ставить уколы каждый 14 дней.

Семья также ведет сбор средств на другой препарат «Золгесма», но стоимость его очень высока.

#Общество
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