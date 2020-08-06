Суд обязал новосибирский минздрав закупить лекарство больной девочке

У Минздрава не нашлось денег на помощь тяжелобольному ребенку, и родители обратились в суд. В итоге министерство обязали обеспечить терапию малышке. Но препарат «Спинразы» семья может получить только в конце августа, поскольку закупку только объявили. Поэтому супруги Дарбинян первую дозу решили приобрести на собранные через благотворительные фонды средства.