В Новосибирске годовалая девочка пострадала в ДТП

Posted 6 августа 2020, 14:02
Published 6 августа 2020, 14:02
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
В среду, 5 августа, в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух женщин-водителей. Местом аварии стал перекресток улиц Трикотажной и Промышленной.
Как рассказали в ГИБДД, 33-летняя женщина за рулем «Хендэ Солярис» в 14.48 ехала по улице Трикотажной со стороны проспекта Дзержинского. На пересечении с улицей Промышленной она решили развернуться, и столкнулась с автомобилем «Субару Легаси».
За рулем второй машины находилась 39-летняя женщина, которая ехала по улице Трикотажной со стороны улицы Республиканской в сторону проспекта Дзержинского. В результате аварии пострадала годовалая девочка, которая была пассажиркой «Субару».