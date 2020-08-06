В Новосибирске годовалая девочка пострадала в ДТП

Как рассказали в ГИБДД, 33-летняя женщина за рулем «Хендэ Солярис» в 14.48 ехала по улице Трикотажной со стороны проспекта Дзержинского. На пересечении с улицей Промышленной она решили развернуться, и столкнулась с автомобилем «Субару Легаси».