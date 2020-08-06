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Posted 6 августа 2020, 14:02

Published 6 августа 2020, 14:02

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

В Новосибирске годовалая девочка пострадала в ДТП

6 августа 2020, 14:02
В Дзержинском районе столкнулись две женщины за рулем

В среду, 5 августа, в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух женщин-водителей. Местом аварии стал перекресток улиц Трикотажной и Промышленной.

Как рассказали в ГИБДД, 33-летняя женщина за рулем «Хендэ Солярис» в 14.48 ехала по улице Трикотажной со стороны проспекта Дзержинского. На пересечении с улицей Промышленной она решили развернуться, и столкнулась с автомобилем «Субару Легаси».

За рулем второй машины находилась 39-летняя женщина, которая ехала по улице Трикотажной со стороны улицы Республиканской в сторону проспекта Дзержинского. В результате аварии пострадала годовалая девочка, которая была пассажиркой «Субару».

#Происшествия
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