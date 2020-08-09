atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа 2020, 09:46

Published 9 августа 2020, 09:46

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

В Новосибирске Мерседес протаранил три автомобиля: водитель попытался сбежать

9 августа 2020, 09:46
Он был задержан дежурившими неподалеку сотрудниками Росгвардии.

В центре Новосибирска на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных произошло массовое ДТП. Мерседес проехал на красный сигнал светофора и протаранил три автомобиля. Сначала он врезался в автомобиль KIA Rio, затем - в Nissan Sunny. И наконец автомобиль Toyota Vitz виновник аварии задел, когда пытался скрыться с места происшествия.

Вскоре он был задержан дежурившими неподалеку сотрудниками Росгвардии. О состоянии водителя Мерседеса и о пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика