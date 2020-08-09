В Новосибирске Мерседес протаранил три автомобиля: водитель попытался сбежать

В центре Новосибирска на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных произошло массовое ДТП. Мерседес проехал на красный сигнал светофора и протаранил три автомобиля. Сначала он врезался в автомобиль KIA Rio, затем - в Nissan Sunny. И наконец автомобиль Toyota Vitz виновник аварии задел, когда пытался скрыться с места происшествия.