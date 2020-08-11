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Posted 11 августа 2020, 06:32

Published 11 августа 2020, 06:32

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

Под Бердском остановлено строительство полигона ТКО

11 августа 2020, 06:32
Отсюда исчезли туалеты для рабочих и техника

Сегодня, 11 августа, в Бердске сообщили о прекращении строительства полигона ТКО, который должен был разместиться у границ города. Как передает «Бердскonline», не территории нет хозяйственных объектов или техники.

По данным мэрии города, на месте строительства отсутствуют какие-либо работы. Это проверила специальная комиссия.

Еще до выходных члены рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО проверили, как идет демонтаж. Они убедились, что туалет для рабочих исчез, как пропала и техника вместе с хозяйственными объектами.

#Общество
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