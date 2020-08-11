Под Бердском остановлено строительство полигона ТКО

Posted 11 августа 2020, 06:32
Published 11 августа 2020, 06:32
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Сегодня, 11 августа, в Бердске сообщили о прекращении строительства полигона ТКО, который должен был разместиться у границ города. Как передает «Бердскonline», не территории нет хозяйственных объектов или техники.
По данным мэрии города, на месте строительства отсутствуют какие-либо работы. Это проверила специальная комиссия.
Еще до выходных члены рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО проверили, как идет демонтаж. Они убедились, что туалет для рабочих исчез, как пропала и техника вместе с хозяйственными объектами.