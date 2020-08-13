Двойная радуга порадовала жителей Новосибирска утром

Posted 13 августа 2020, 03:13
Published 13 августа 2020, 03:13
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Жители Новосибирска рано утром увидели двойную радугу, которая озарила небо над городом.
13 августа утром на соцсети посыпались фотографии этого красивого природного явления.
Напомним, что синоптики передают кратковременные дожди и незначительное похолодание до конца недели в Новосибирске. Ожидается также гроза и ветер до 12 м/с. Сегодня в городе будет достаточно тепло +25 градусов, но завтра температура опустится до +19 градусов.