Двойная радуга порадовала жителей Новосибирска утром

Напомним, что синоптики передают кратковременные дожди и незначительное похолодание до конца недели в Новосибирске. Ожидается также гроза и ветер до 12 м/с. Сегодня в городе будет достаточно тепло +25 градусов, но завтра температура опустится до +19 градусов.