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Posted 13 августа 2020, 03:13

Published 13 августа 2020, 03:13

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

Двойная радуга порадовала жителей Новосибирска утром

13 августа 2020, 03:13
Синоптики передают дожди всю неделю

Жители Новосибирска рано утром увидели двойную радугу, которая озарила небо над городом.

13 августа утром на соцсети посыпались фотографии этого красивого природного явления.

Напомним, что синоптики передают кратковременные дожди и незначительное похолодание до конца недели в Новосибирске. Ожидается также гроза и ветер до 12 м/с. Сегодня в городе будет достаточно тепло +25 градусов, но завтра температура опустится до +19 градусов.

#Общество
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