Новосибирские чиновники готовятся к новому учебному году

Posted 13 августа 2020, 07:33
Published 13 августа 2020, 07:33
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Сегодня, 13 августа, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов провел заседание оперативного штаба по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Этот штаб был создан распоряжением Андрея Травникова.
Участники заседания обсудили готовность к началу учебного года в нескольких районах Новосибирской области, обеспечение безопасных условий организации образовательной деятельности, выполнение ремонтных работ. Отдельно их волновало создание условий для организации бесплатного питания учеников начальных классов.
По словам Сергея Нелюбова, в этом году главным является исполнение требований санитарно-эпидемиологических правил для безопасности в учебных заведениях. Он обратил внимание на необходимость индивидуального подхода к подготовке каждой школы или детского сада.