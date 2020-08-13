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Posted 13 августа 2020, 07:33

Published 13 августа 2020, 07:33

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

Новосибирские чиновники готовятся к новому учебному году

13 августа 2020, 07:33
Больше всего их волнует соответствие образовательных учреждений санитарно-эпидемиологическим требованиям

Сегодня, 13 августа, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов провел заседание оперативного штаба по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Этот штаб был создан распоряжением Андрея Травникова.

Участники заседания обсудили готовность к началу учебного года в нескольких районах Новосибирской области, обеспечение безопасных условий организации образовательной деятельности, выполнение ремонтных работ. Отдельно их волновало создание условий для организации бесплатного питания учеников начальных классов.

По словам Сергея Нелюбова, в этом году главным является исполнение требований санитарно-эпидемиологических правил для безопасности в учебных заведениях. Он обратил внимание на необходимость индивидуального подхода к подготовке каждой школы или детского сада.

#Общество
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