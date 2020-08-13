В магазинах Новосибирска нашли подделки известных брендов одежды и обуви

Два магазина в Новосибирске продавали подделки брендовой спортивной обуви и одежды. Всего было изъято 2343 единиц товара. На них теневые производители незаконно наносили товарные знаки Nike, Adidas, Reebok, Arman и др. Хотя на деле товар везли из Турции, Вьетнама, Гонконга.