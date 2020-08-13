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Posted 13 августа 2020, 04:38

Published 13 августа 2020, 04:38

Modified 25 декабря 2024, 15:31

Updated 25 декабря 2024, 15:31

В магазинах Новосибирска нашли подделки известных брендов одежды и обуви

13 августа 2020, 04:38
Таможенники уничтожат изъятые товары

Два магазина в Новосибирске продавали подделки брендовой спортивной обуви и одежды. Всего было изъято 2343 единиц товара. На них теневые производители незаконно наносили товарные знаки Nike, Adidas, Reebok, Arman и др. Хотя на деле товар везли из Турции, Вьетнама, Гонконга.

Продавцам грозит штраф.

По словам пресс-секретаря Новосибирской таможни Татьяны Супжановой, с начала года изъяли 42,5 тысяч товаров с поддельными обозначениями брендов. Все товары были уничтожены, согласно законодательству.

#Происшествия
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