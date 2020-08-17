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Posted 17 августа 2020, 12:55

Published 17 августа 2020, 12:55

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

Пьяный посетитель напугал продавца секс-шопа в Новосибирске

17 августа 2020, 12:55
Он резко забежал в магазин и моментально выбежал.

Сотрудникам секс-шопа на улице Бориса Богаткова в Новосибирске пришлось вызвать охрану, чтобы избавиться от странного посетителя. Продавцов испугал пьяный местный житель. Он резко забежал в магазин и моментально выбежал.

По тревожной кнопке приехали сотрудники агентства безопасности "Гвардия". Они обнаружили нетрезвого сибиряка сидящим на крыльце интим-магазина с бутылкой пива. «Гвардейцы убедили загадочного посетителя прекратить распивать спиртное в общественном месте и тот удалился.

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