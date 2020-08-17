В Новосибирской области построено две новые школы

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов в ходе рабочей поездки осмотрел сначала школу в Новосибирске. Здесь, в Калининском районе, уже завершены все строительные работы и работы по благоустройству на объекте. Школа рассчитана на 1100 учеников. Она занимает площадь 15 тысяч квадратных метров.