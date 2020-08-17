В Новосибирской области построено две новые школы

Posted 17 августа 2020, 04:53
Published 17 августа 2020, 04:53
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
В Новосибирской области по различным программам завершено строительства двух школ. Первое образовательное учреждение находится на улице Тюленина в самом Новосибирске, а второе – в поселке Октябрьский Мошковского района.
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов в ходе рабочей поездки осмотрел сначала школу в Новосибирске. Здесь, в Калининском районе, уже завершены все строительные работы и работы по благоустройству на объекте. Школа рассчитана на 1100 учеников. Она занимает площадь 15 тысяч квадратных метров.
В поселке Октябрьский школа рассчитана на 500 человек. Это двухэтажное здание, в котором предусмотрены спортивный и тренажерный залы, медицинский блок, библиотека, читальный и актовый залы. Школа должна начать работу уже в 2020 году.