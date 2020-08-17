atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2020, 04:53

Published 17 августа 2020, 04:53

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

В Новосибирской области построено две новые школы

17 августа 2020, 04:53
Их готовность оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

В Новосибирской области по различным программам завершено строительства двух школ. Первое образовательное учреждение находится на улице Тюленина в самом Новосибирске, а второе – в поселке Октябрьский Мошковского района.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов в ходе рабочей поездки осмотрел сначала школу в Новосибирске. Здесь, в Калининском районе, уже завершены все строительные работы и работы по благоустройству на объекте. Школа рассчитана на 1100 учеников. Она занимает площадь 15 тысяч квадратных метров.

В поселке Октябрьский школа рассчитана на 500 человек. Это двухэтажное здание, в котором предусмотрены спортивный и тренажерный залы, медицинский блок, библиотека, читальный и актовый залы. Школа должна начать работу уже в 2020 году.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика