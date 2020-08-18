В Новосибирске нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Как рассказали НГС волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», в поисках активное содействие оказывали родители и друзья мальчика. Сведения о возможном местонахождении школьника получил автономный экипаж отряда и выехал по адресу, позже прибыла полиция.