В Новосибирске нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Posted 18 августа 2020, 04:01
Published 18 августа 2020, 04:01
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Волонтеры нашли 12-летнего Матвея Смирнова, без вести пропавшего в Новосибирске 16 августа.
Местонахождение подростка было установлено 17 августа поздно вечером.
Как рассказали НГС волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», в поисках активное содействие оказывали родители и друзья мальчика. Сведения о возможном местонахождении школьника получил автономный экипаж отряда и выехал по адресу, позже прибыла полиция.
Мальчик жив и здоров.