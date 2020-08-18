atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 августа 2020, 04:01

Published 18 августа 2020, 04:01

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

В Новосибирске нашли пропавшего 12-летнего мальчика

18 августа 2020, 04:01
Спустя сутки ребенка нашли

Волонтеры нашли 12-летнего Матвея Смирнова, без вести пропавшего в Новосибирске 16 августа.

Местонахождение подростка было установлено 17 августа поздно вечером.

Как рассказали НГС волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», в поисках активное содействие оказывали родители и друзья мальчика. Сведения о возможном местонахождении школьника получил автономный экипаж отряда и выехал по адресу, позже прибыла полиция.

Мальчик жив и здоров.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика