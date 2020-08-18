В Тулуне появится инфекционное отделение больницы

Инфекционное отделение возводят в рамках взаимодействия правительства Иркутской области и Сбербанка. На сегодняшний день работы находятся на завершающей стадии. В больницу завезли все нужное для приема и лечения больных медицинское оборудование. Отметим, что в новом отделении собираются внедрить технологии телемедицины и искусственный интеллект.