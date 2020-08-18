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Posted 18 августа 2020, 10:33

Published 18 августа 2020, 10:33

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

В Тулуне появится инфекционное отделение больницы

18 августа 2020, 10:33
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев в понедельник, 17 августа, посетил с рабочим визитом город Тулун. Вместе с председателем правления Сбербанка Германом Грефом губернатор убедился в готовности нового инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» принимать пациентов.

Новый медицинский блок распахнет свои двери уже в сентябре. Об этом информирует irk.ru.

Инфекционное отделение возводят в рамках взаимодействия правительства Иркутской области и Сбербанка. На сегодняшний день работы находятся на завершающей стадии. В больницу завезли все нужное для приема и лечения больных медицинское оборудование. Отметим, что в новом отделении собираются внедрить технологии телемедицины и искусственный интеллект.

Новый медицинский блок возвели по модульной технологии. Он рассчитан на 28 коек. В больнице Тулуна проводят дистанционный мониторинг пациентов, которые находятся на диспансерном учете. В результате получится в онлайн-режиме следить за состоянием больных и в кратчайшие сроки корректировать лечение при возникновении критических ситуаций.

Во время рабочей поездки глава Иркутской области подчеркнул важность данного инфекционного отделения для местного населения. Он один такой в регионе.

«Сбербанк в кратчайшие сроки осуществил практически невозможное — построил новый инфекционный корпус с современным оборудованием. Теперь наша задача — это обеспечение нового блока квалифицированными кадрами», — пояснил Игорь Кобзев.

Он добавил, что в Тулуне строят жилье для бюджетников, в том числе и медиков.

Глава Иркутской области привлекает к проблемам Приангарья внимание федеральных чиновников. Так, за последнее время в регион с официальным визитом, помимо главы Сбербанка, прилетали заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр обороны России Сергей Шойгу, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и другие.

#Общество#Новости
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