Волейбольный «Локомотив» стал опекуном лосей в Новосибирском зоопарке

Posted 18 августа 2020, 14:33
Published 18 августа 2020, 14:33
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
Новосибирский волейбольный «Локомотив» стал опекуном вольера с лосями в Новосибирском зоопарке. Маскотом клуба является забавный лось по имени Локос.
«Наш новый талисман злой, он подкачался, потому что был на сборах в период пандемии. Теперь он мужественный, брутальный и больше соответствует духу нашей команды, такой лось заряжает на победы», - рассказал спортивный директор «Локомотива» Николай Павлов.
По программе опекунства волейбольный клуб берет на себя финансовые обязательства по содержанию вольера с лосями. Кроме того, волейболисты и тренеры с семьями обещали приходить в зоопарк почаще.
Сейчас в зверинце в неволе живет пара взрослых лосей - самец Прохор и самка Арина. им примерно по 5-6 лет. Ежегодно у них рождаются два малыша. Их выпускают в природу в заповедник в Сузунском районе.