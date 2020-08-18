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Posted 18 августа 2020, 14:33

Published 18 августа 2020, 14:33

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

Волейбольный «Локомотив» стал опекуном лосей в Новосибирском зоопарке

18 августа 2020, 14:33
По программе опекунства волейбольный клуб берет на себя финансовые обязательства по содержанию вольера с лосями.

Новосибирский волейбольный «Локомотив» стал опекуном вольера с лосями в Новосибирском зоопарке. Маскотом клуба является забавный лось по имени Локос.

«Наш новый талисман злой, он подкачался, потому что был на сборах в период пандемии. Теперь он мужественный, брутальный и больше соответствует духу нашей команды, такой лось заряжает на победы», - рассказал спортивный директор «Локомотива» Николай Павлов.

По программе опекунства волейбольный клуб берет на себя финансовые обязательства по содержанию вольера с лосями. Кроме того, волейболисты и тренеры с семьями обещали приходить в зоопарк почаще.

Сейчас в зверинце в неволе живет пара взрослых лосей - самец Прохор и самка Арина. им примерно по 5-6 лет. Ежегодно у них рождаются два малыша. Их выпускают в природу в заповедник в Сузунском районе.

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