Огромный тополь упал на автомобиль в Бердске

Posted 19 августа 2020, 08:45
Published 19 августа 2020, 08:45
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Во время грозы в Бердске на автомобиль рухнул тополь, перегородив проезжую часть.
ЧП произошло на парковке улицы Ленина напротив торгового дома «Вега». Дерево сломалось пополам, и верхушка упала на иномарку, оборвав интернет-кабели. Без связи остались несколько домов.
Как пишет «Свидетель», на месте ЧП работают городские службы. Они распиливают тополь, чтобы освободить дорогу для транспорта.
О пострадавших информация не поступала.