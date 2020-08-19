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Posted 19 августа 2020, 08:45

Published 19 августа 2020, 08:45

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

Огромный тополь упал на автомобиль в Бердске

19 августа 2020, 08:45
Коммунальщики устраняют последствия грозы

Во время грозы в Бердске на автомобиль рухнул тополь, перегородив проезжую часть.

ЧП произошло на парковке улицы Ленина напротив торгового дома «Вега». Дерево сломалось пополам, и верхушка упала на иномарку, оборвав интернет-кабели. Без связи остались несколько домов.

Как пишет «Свидетель», на месте ЧП работают городские службы. Они распиливают тополь, чтобы освободить дорогу для транспорта.

О пострадавших информация не поступала.

#Происшествия
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