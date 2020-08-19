Охота на дичь начнется в Новосибирской области на неделю раньше

Posted 19 августа 2020, 04:46
Published 19 августа 2020, 04:46
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
В Новосибирской области сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется 29 августа. Это на неделю раньше запланированного срока. Решение об этом было принято во вторник, 18 августа, на внеочередном заседании правительства региона.
По словам министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко, начало охоты было решено перенести из-за увеличения численности дичи на территории региона. Повлияли на изменение сроков и рекомендации ученых.
Теперь срок охоты на водоплавающую птицу установлен с 29 августа по 15 ноября. На боровую дичь - с 29 августа по 31 января 2021 года.