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Posted 19 августа 2020, 04:46

Published 19 августа 2020, 04:46

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

Охота на дичь начнется в Новосибирской области на неделю раньше

19 августа 2020, 04:46
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства региона

В Новосибирской области сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется 29 августа. Это на неделю раньше запланированного срока. Решение об этом было принято во вторник, 18 августа, на внеочередном заседании правительства региона.

По словам министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко, начало охоты было решено перенести из-за увеличения численности дичи на территории региона. Повлияли на изменение сроков и рекомендации ученых.

Теперь срок охоты на водоплавающую птицу установлен с 29 августа по 15 ноября. На боровую дичь - с 29 августа по 31 января 2021 года.

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