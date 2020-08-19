В Бердске 10-летняя девочка прыгнула со 2 этажа из окна горящей квартиры

Posted 19 августа 2020, 06:06
Published 19 августа 2020, 06:06
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
Сегодня, 19 августа, в Бердске произошел пожар в доме №9 Микрорайона. Загорелась квартира на 2 этаже.
Как сообщает «Курьер.Среда.Бердск», в момент начала пожара в квартире находилась 10-летняя девочка. Она была одна, потому что ее мама ушла на работу.
Помочь ребенку пытались соседи. Но девочка решила не ждать и выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. Прибывшие медики отправили ее в больницу.
Из подъезда самостоятельно эвакуировались 7 человек. Еще троих вывели пожарные.
К настоящему моменту огонь потушен. Причины пожара устанавливаются.