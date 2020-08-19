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Posted 19 августа 2020, 06:06

Published 19 августа 2020, 06:06

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

В Бердске 10-летняя девочка прыгнула со 2 этажа из окна горящей квартиры

19 августа 2020, 06:06
Медики скорой помощи отправили ребенка в больницу

Сегодня, 19 августа, в Бердске произошел пожар в доме №9 Микрорайона. Загорелась квартира на 2 этаже.

Как сообщает «Курьер.Среда.Бердск», в момент начала пожара в квартире находилась 10-летняя девочка. Она была одна, потому что ее мама ушла на работу.

Помочь ребенку пытались соседи. Но девочка решила не ждать и выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. Прибывшие медики отправили ее в больницу.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 7 человек. Еще троих вывели пожарные.

К настоящему моменту огонь потушен. Причины пожара устанавливаются.

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#Происшествия#Новости
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