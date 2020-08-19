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Posted 19 августа 2020, 06:30

Published 19 августа 2020, 06:30

Modified 5 августа 2022, 12:22

Updated 5 августа 2022, 12:22

ЗАГСы Новосибирска изменили условия регистрации браков

19 августа 2020, 06:30
Молодожены могут пригласить свидетелей и родственников

На торжественную регистрацию брака в загсы Новосибирска будут пускать до 10 человек. Об изменениях порядка госрегистрации сообщило управление по делам ЗАГС НСО. Меры приняты в связи со смягчением режима и снятием ограничительных мер.

Между тем родственникам и друзьям молодоженов необходимо соблюдать масочный режим. Сотрудник загса может отказаться проводить церемонию, если будут нарушены правила.

Ранее на заключение брака в загсы пускали только молодоженов, которым также предлагали перенести дату на более поздний срок.

#Ольга Эйхман#Общество#Новости
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