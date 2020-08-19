ЗАГСы Новосибирска изменили условия регистрации браков

Posted 19 августа 2020, 06:30
Published 19 августа 2020, 06:30
Modified 5 августа 2022, 12:22
Updated 5 августа 2022, 12:22
На торжественную регистрацию брака в загсы Новосибирска будут пускать до 10 человек. Об изменениях порядка госрегистрации сообщило управление по делам ЗАГС НСО. Меры приняты в связи со смягчением режима и снятием ограничительных мер.
Между тем родственникам и друзьям молодоженов необходимо соблюдать масочный режим. Сотрудник загса может отказаться проводить церемонию, если будут нарушены правила.
Ранее на заключение брака в загсы пускали только молодоженов, которым также предлагали перенести дату на более поздний срок.