Более 15 млрд рублей путинских выплат получила Новосибирская область

Posted 20 августа 2020, 05:58
Published 20 августа 2020, 05:58
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Новосибирская область получила 15,6 млрд рублей президентских выплат для семей с детьми в период пандемии коронавируса.
Напомним, путинские пособия в размере 10 тысяч рублей получили семьи с детьми до 16 лет. Оказана дополнительная поддержка от государства и безработным родителям на каждого несовершеннолетнего ребенка. Всего было выделено 225,3 млн рублей, а размер помощи составил 3 тыс. рублей.
По 5 тысяч рублей перечисляют семьям с детьми до 3 лет. Также семьям, где растут дети от 3 до 7 лет, было перечислено более 3,8 млрд рублей. Размер пособия равен 6018,5 руб. Но получить ее могут лишь семьи, где доход на каждого члена семьи не превышает 11 738 руб.
Все подробности по получению путинских выплат на детей можно узнать у специалистов по тел: 8-800-100-0082, (383) 229-19-49.