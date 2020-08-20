Более 15 млрд рублей путинских выплат получила Новосибирская область

По 5 тысяч рублей перечисляют семьям с детьми до 3 лет. Также семьям, где растут дети от 3 до 7 лет, было перечислено более 3,8 млрд рублей. Размер пособия равен 6018,5 руб. Но получить ее могут лишь семьи, где доход на каждого члена семьи не превышает 11 738 руб.