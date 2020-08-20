atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа 2020, 05:58

Published 20 августа 2020, 05:58

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

Более 15 млрд рублей путинских выплат получила Новосибирская область

20 августа 2020, 05:58
В правительстве НСО напомнили о мерах поддержки семей с детьми

Новосибирская область получила 15,6 млрд рублей президентских выплат для семей с детьми в период пандемии коронавируса.

Напомним, путинские пособия в размере 10 тысяч рублей получили семьи с детьми до 16 лет. Оказана дополнительная поддержка от государства и безработным родителям на каждого несовершеннолетнего ребенка. Всего было выделено 225,3 млн рублей, а размер помощи составил 3 тыс. рублей.

По 5 тысяч рублей перечисляют семьям с детьми до 3 лет. Также семьям, где растут дети от 3 до 7 лет, было перечислено более 3,8 млрд рублей. Размер пособия равен 6018,5 руб. Но получить ее могут лишь семьи, где доход на каждого члена семьи не превышает 11 738 руб.

Все подробности по получению путинских выплат на детей можно узнать у специалистов по тел: 8-800-100-0082, (383) 229-19-49.

#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика