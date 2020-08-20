На левом берегу на три ночи перекроют движения транспорта

Posted 20 августа 2020, 08:48
Published 20 августа 2020, 08:48
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
В Новосибирске, на левом берегу, с 22 августа начнутся работы по сносу надземного пешеходного перехода через проезд между площадью Труда и площадью Энергетиков. Из-за этого на две ночи движение на этом участке будет перекрыто.
По сообщению мэрии, с 23 часов 22 августа до 3 часов 23 августа и с 23 часов 23 августа до 3 часов 24 августа невозможно будет проехать от места работ к площади Энергетиков.
Следующие две ночи, 23 и 24 августа, закроется проезд в сторону площади Труда. Ограничение будет действовать с 3 до 6 часов утра.