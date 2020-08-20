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Posted 20 августа 2020, 08:48

Published 20 августа 2020, 08:48

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

На левом берегу на три ночи перекроют движения транспорта

20 августа 2020, 08:48
Ограничения коснутся района площади Труда

В Новосибирске, на левом берегу, с 22 августа начнутся работы по сносу надземного пешеходного перехода через проезд между площадью Труда и площадью Энергетиков. Из-за этого на две ночи движение на этом участке будет перекрыто.

По сообщению мэрии, с 23 часов 22 августа до 3 часов 23 августа и с 23 часов 23 августа до 3 часов 24 августа невозможно будет проехать от места работ к площади Энергетиков.

Следующие две ночи, 23 и 24 августа, закроется проезд в сторону площади Труда. Ограничение будет действовать с 3 до 6 часов утра.

#Общество
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