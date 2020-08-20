Навальный в Омске попал в реанимацию с отравлением

Posted 20 августа 2020, 05:36
Published 20 августа 2020, 05:36
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
Мы уже сообщали о том, что 18 августа в Новосибирск прибыл скандальный оппозиционер Алексей Навальный. Он был замечен за съемкой очередного сюжета, а новосибирцам рассказал, что прилетел проверить работу своего штаба.
Из столицы Сибири Навальный отправился в Томск. Но сегодня, по пути в Москву, его самолет совершил экстренную посадку в Омске. Оказалось, что одному из пассажиров, а им оказался сам Алексей Навальный, стало плохо на борту.
В ФБК утверждают, что Навального отравили горячим чаем - это якобы единственное, что он с утра ел или пил. Сейчас оппозиционер находится в реанимации.