Новую поликлинику в микрорайоне «Стрижи» откроют в 2021 году

Поликлиника сможет принять до 300 пациентов в сутки, сто из которых дети. Чтобы не мешать потоки, будут сделаны два входа. В здании будет находиться дневной стационар, также намерены добиться трудоустройства всех узких специалистов. По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, работу в новой поликлинике получат 209 специалистов.