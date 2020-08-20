Новую поликлинику в микрорайоне «Стрижи» откроют в 2021 году

Posted 20 августа 2020, 02:39
Published 20 августа 2020, 02:39
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
В микрорайоне «Стрижи» в 2021 году откроется новая современная поликлиника за 400 млн рублей. Срок сдачи определил сам застройщик.
На улице Кубовой, где в этом году началось строительство шестиэтажного медучреждения, побывали представители власти, чтобы ознакомиться с проектом и оценить ход работ.
Председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков отметил, что потребность в поликлиника большая, ведь микрорайон развивается. Здесь уже появилась школа и детский сад.
Поликлиника сможет принять до 300 пациентов в сутки, сто из которых дети. Чтобы не мешать потоки, будут сделаны два входа. В здании будет находиться дневной стационар, также намерены добиться трудоустройства всех узких специалистов. По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, работу в новой поликлинике получат 209 специалистов.
В медучреждение будет закуплено современное медицинское оборудование, в том числе цифровой рентгеновский аппарат.
Застройщик займется благоустройством территории. Здесь появятся парковки, тротуары.
Первый замгубернатора НСО Юрий Петухов заявил, что со стороны правительства будут приняты необходимые управленческие решения, чтобы поликлиника была готова в срок.
Строительство поликлиники осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Министр строительства региона Иван Шмидт сообщил о финансовых вложениях в размере 400 млн рублей, это и федеральные, и региональные средства.
Отметим, что проект «Стрижей» будет использоваться и в строительстве других социальных объектов в области.