Суды, администрации и детсады Новосибирска получили угрозы о минировании

Posted 20 августа 2020, 02:55
Published 20 августа 2020, 02:55
Modified 5 августа 2022, 12:22
Updated 5 августа 2022, 12:22
Центральный районный суд Новосибирска оцепили из-за анонимного сообщения о минировании. Посетителей не пускают, а у входа стоят сотрудники Росгвардии и полиция.
КП-Новосибирск сообщает со ссылкой на очевидцев, что 20 августа утром у здания суда столпились люди. Посетителей не пускают, а сотрудников эвакуировали. А все дело в том, что полиция проверяет здание на предмет возможного минирования.
Подобные сообщения были направлены и в адрес детских садов, больниц, районных администраций, транспортных объектов. Среди них Бугринский и Октябрьский мосты.
Спецслужбы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. Такую информацию распространила региональная антитеррористическая комиссия.
Напомним, что на прошлой недели суды и медучреждения Новосибирска и Бердска получали сообщения от анонима о минировании. Прошла экстренная эвакуация сотрудников и посетителей. Проверка помещения ничего не показала, сообщения были ложными.