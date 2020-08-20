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Posted 20 августа 2020, 02:55

Published 20 августа 2020, 02:55

Modified 5 августа 2022, 12:22

Updated 5 августа 2022, 12:22

Суды, администрации и детсады Новосибирска получили угрозы о минировании

20 августа 2020, 02:55
Полиция проверяет здания

Центральный районный суд Новосибирска оцепили из-за анонимного сообщения о минировании. Посетителей не пускают, а у входа стоят сотрудники Росгвардии и полиция.

КП-Новосибирск сообщает со ссылкой на очевидцев, что 20 августа утром у здания суда столпились люди. Посетителей не пускают, а сотрудников эвакуировали. А все дело в том, что полиция проверяет здание на предмет возможного минирования.

Подобные сообщения были направлены и в адрес детских садов, больниц, районных администраций, транспортных объектов. Среди них Бугринский и Октябрьский мосты.

Спецслужбы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. Такую информацию распространила региональная антитеррористическая комиссия.

Напомним, что на прошлой недели суды и медучреждения Новосибирска и Бердска получали сообщения от анонима о минировании. Прошла экстренная эвакуация сотрудников и посетителей. Проверка помещения ничего не показала, сообщения были ложными.

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#Ольга Эйхман#Происшествия#Новости
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