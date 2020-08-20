В Болотнинском районе автобус сбил насмерть велосипедиста

Posted 20 августа 2020, 07:09
Published 20 августа 2020, 07:09
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Сегодня, 20 августа, около 9 часов утра в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Местом аварии стала автодорога Р-255 «Сибирь».
Как рассказали в полиции, 49-летний водитель автобуса ПАЗ ехал со стороны города Болотное в направлении Новосибирска. На 112 километре он сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.
В результате аварии 47-летний мужчина погиб на месте. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.