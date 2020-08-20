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Posted 20 августа 2020, 07:09

Published 20 августа 2020, 07:09

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

В Болотнинском районе автобус сбил насмерть велосипедиста

20 августа 2020, 07:09
Авария произошла утром 20 августа на автодороге «Сибирь»

Сегодня, 20 августа, около 9 часов утра в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Местом аварии стала автодорога Р-255 «Сибирь».

Как рассказали в полиции, 49-летний водитель автобуса ПАЗ ехал со стороны города Болотное в направлении Новосибирска. На 112 километре он сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате аварии 47-летний мужчина погиб на месте. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

#Происшествия
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