В Новосибирске сбили 9-летнего ребенка на самокате

В Госавтоинспекции рассказали подробности случившегося. 19 августа вечером водитель иномарки заехал во двор дома на улице Лесосечная. Там-то и произошло столкновения с мальчиком, который катался на самокате. Потерпевшего увезли в больницу на скорой.