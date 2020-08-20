atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа 2020, 01:38

Published 20 августа 2020, 01:38

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

В Новосибирске сбили 9-летнего ребенка на самокате

20 августа 2020, 01:38
ДТП произошло на дворовой территории

8-летний ребенок на самокате попал под колеса автомобиля Toyota в одном из дворов Новосибирска.

В Госавтоинспекции рассказали подробности случившегося. 19 августа вечером водитель иномарки заехал во двор дома на улице Лесосечная. Там-то и произошло столкновения с мальчиком, который катался на самокате. Потерпевшего увезли в больницу на скорой.

ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП,

Материалы по теме
Под Новосибирском пьяный водитель «Камаза» сбил двух детей на велосипедахВ Новосибирске 82-летний водитель насмерть сбил 80-летнюю пенсионеркуАвтомобиль сбил доставщика еды в Новосибирске
#Происшествия#Новости
Подпишитесь
Популярное