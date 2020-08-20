В Новосибирске сбили 9-летнего ребенка на самокате

Posted 20 августа 2020, 01:38
Published 20 августа 2020, 01:38
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
8-летний ребенок на самокате попал под колеса автомобиля Toyota в одном из дворов Новосибирска.
В Госавтоинспекции рассказали подробности случившегося. 19 августа вечером водитель иномарки заехал во двор дома на улице Лесосечная. Там-то и произошло столкновения с мальчиком, который катался на самокате. Потерпевшего увезли в больницу на скорой.
ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП,