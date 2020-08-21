В Новосибирске три ребенка находятся в реанимации с отравлением

Posted 21 августа 2020, 06:39
Published 21 августа 2020, 06:39
Modified 5 августа 2022, 12:23
Updated 5 августа 2022, 12:23
Врачи инфекционной больницы №3 в Новосибирске борются за жизнь трех детей с острой кишечной инфекцией.
Завотделением больницы Вера Вареникова рассказала «Вести Новосибирск» о состоянии пациентов. В этом году из-за острых отравлений в больницу госпитализировали более 30 детей. Сегодня в реанимации находятся три пациента. Один недавно вышел из комы, у второго отказали почки, и врачи подключили его к аппарату Плазмафлекс. Почечная терапия может продлиться от нескольких дней до полугода.
В конце лета дети чаще всего инфицируются из-за немытых фруктов и ягод, испорченных на жаре продуктов. Часто причиной кишечных отравлений бывают немытые руки и игрушки.
Врачи ожидают наплыв новых пациентов.