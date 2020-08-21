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Posted 21 августа 2020, 06:39

Published 21 августа 2020, 06:39

Modified 5 августа 2022, 12:23

Updated 5 августа 2022, 12:23

В Новосибирске три ребенка находятся в реанимации с отравлением

21 августа 2020, 06:39
В области отмечается рост кишечных заболеваний.

Врачи инфекционной больницы №3 в Новосибирске борются за жизнь трех детей с острой кишечной инфекцией.

Завотделением больницы Вера Вареникова рассказала «Вести Новосибирск» о состоянии пациентов. В этом году из-за острых отравлений в больницу госпитализировали более 30 детей. Сегодня в реанимации находятся три пациента. Один недавно вышел из комы, у второго отказали почки, и врачи подключили его к аппарату Плазмафлекс. Почечная терапия может продлиться от нескольких дней до полугода.

В конце лета дети чаще всего инфицируются из-за немытых фруктов и ягод, испорченных на жаре продуктов. Часто причиной кишечных отравлений бывают немытые руки и игрушки.

Врачи ожидают наплыв новых пациентов.

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#Ольга Эйхман#Общество#Новости
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