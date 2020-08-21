В Новосибирске три ребенка находятся в реанимации с отравлением

Завотделением больницы Вера Вареникова рассказала «Вести Новосибирск» о состоянии пациентов. В этом году из-за острых отравлений в больницу госпитализировали более 30 детей. Сегодня в реанимации находятся три пациента. Один недавно вышел из комы, у второго отказали почки, и врачи подключили его к аппарату Плазмафлекс. Почечная терапия может продлиться от нескольких дней до полугода.