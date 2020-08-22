Федеральный бизнес-омбудмен предложил создать в НСО кластер переработки

Posted 22 августа 2020, 06:26
Published 22 августа 2020, 06:26
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил создать в Новосибирской области кластер переработки, который будет представлять малый производственный бизнес.
Напомним, что бизнес-омбудсмен прибыл в регион накануне и уже успел встретиться с представителями бизнес-сообщества. По его словам, особенность бизнеса в НСО в его сбалансированности. В Новосибирской области равномерно развиваются разные сферы – и АПК, и строительство, и обрабатывающее производство, и т.д.
Именно это и помогло экономике НСО пережить крупные кризисы в России. Между тем он раскритиковал власти, которые любят посудиться с предпринимателями, инвесторами. Уже сформировалась некая «программа обманутых инвесторов».
Титов считает, что региону стоит развиваться в двух направления - хай-тек и «экономике простых вещей». Стоит создать кластер переработки, основу которому составит малый производственный бизнес.