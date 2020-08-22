Федеральный бизнес-омбудмен предложил создать в НСО кластер переработки

Напомним, что бизнес-омбудсмен прибыл в регион накануне и уже успел встретиться с представителями бизнес-сообщества. По его словам, особенность бизнеса в НСО в его сбалансированности. В Новосибирской области равномерно развиваются разные сферы – и АПК, и строительство, и обрабатывающее производство, и т.д.