Травников запретил платный вход в дендропарке Новосибирска

Posted 24 августа 2020, 04:43
Published 24 августа 2020, 04:43
Modified 5 августа 2022, 12:24
Updated 5 августа 2022, 12:24
Губернатор Новосибирской области заявил на оперативном совещании, что платного входа в дендропарк не будет.
Напомним, инициатива исходила от Минприроды. Министерство ранее анонсировало свое предложение и даже рассчитало стоимость. Местное население восприняло такое решение отрицательно. К нему присоединился и сам глава региона.
По словам Андрея Травникова, на территории дендропарка стоит навести для начала порядок, которого в данный момент не наблюдается. В связи с этим брать плату за поддержание порядка, которого и так нет, глупо.
«Эта инициатива в любом случае не прошла бы через правительство региона. Лично я против такого решения», - отметил глава региона.
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