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Posted 24 августа 2020, 04:43

Published 24 августа 2020, 04:43

Modified 5 августа 2022, 12:24

Updated 5 августа 2022, 12:24

Травников запретил платный вход в дендропарке Новосибирска

24 августа 2020, 04:43
Губернатор раскритиковал решение Минприроды

Губернатор Новосибирской области заявил на оперативном совещании, что платного входа в дендропарк не будет.

Напомним, инициатива исходила от Минприроды. Министерство ранее анонсировало свое предложение и даже рассчитало стоимость. Местное население восприняло такое решение отрицательно. К нему присоединился и сам глава региона.

По словам Андрея Травникова, на территории дендропарка стоит навести для начала порядок, которого в данный момент не наблюдается. В связи с этим брать плату за поддержание порядка, которого и так нет, глупо.

«Эта инициатива в любом случае не прошла бы через правительство региона. Лично я против такого решения», - отметил глава региона.

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#Ольга Эйхман#Город#Новости
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