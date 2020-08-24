В Новосибирске 25 августа пройдет донорская акция «Помоги делом!»

Posted 24 августа 2020, 09:00
Published 24 августа 2020, 09:00
Modified 25 декабря 2024, 15:32
Updated 25 декабря 2024, 15:32
Во вторник, 25 августа, в Новосибирске пройдет донорская акция «Помоги делом!». Сдать кровь можно с 9.00 до 12.00 на площади имени В. И. Ленина.
Стать донором можно и в Новосибирском клиническом центре крови. Все, кто поделятся кровью с апреля по 8 октября 2020 года три раза и более, будут награждены благодарственным письмом мэра города Новосибирска, а также получат в подарок специальную награду.
25 августа участники донорской акции получат в качестве подарка мороженое «Купино». Но желающим сдать кровь нужно заранее зарегистрироваться по телефону 227-59-88 или по электронной почте [email protected].