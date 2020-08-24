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Posted 24 августа 2020, 02:13

Published 24 августа 2020, 02:13

Modified 5 августа 2022, 12:24

Updated 5 августа 2022, 12:24

В Новосибирске пассажирка такси в ДТП сломала позвоночник

24 августа 2020, 02:13
В такси находилось три человека

Пассажирка такси Uber госпитализирована с переломом позвоночника после аварии в Новосибирске.

Очевидцы сообщили в паблике АСТ-54, что 23 августа поздно вечером на улице Титова автомобиль Toyota Corolla Runx врезался в препятствие. От удара машина опрокинулась.

На авто были наклейки службы такси Uber, на момент аварии в салоне находились три человека – мужчина, женщина и ребенок. Пассажирка получила серьезные травмы и была госпитализировано. Подробности уточняются.

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#Ольга Эйхман#Происшествия#Новости
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