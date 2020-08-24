В новосибирскую школу залетела летучая мышь и испугала завхоза

Гостья проникла в образовательное учреждение 24 августа утром. Она крепко вцепилась в жалюзи и не хотела улетать. В это время в школе был завхоз, которого мышь изрядно напугала. Он рассказал, что она страшно смотрела на него и шипела. Завхоз решил позвонить спасателям.