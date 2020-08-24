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Posted 24 августа 2020, 08:34

Published 24 августа 2020, 08:34

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

В новосибирскую школу залетела летучая мышь и испугала завхоза

24 августа 2020, 08:34
Летучая мышь никого не покусала

Летучая мышь залетела в класс новосибирской школы №141, испугав завхоза.

Гостья проникла в образовательное учреждение 24 августа утром. Она крепко вцепилась в жалюзи и не хотела улетать. В это время в школе был завхоз, которого мышь изрядно напугала. Он рассказал, что она страшно смотрела на него и шипела. Завхоз решил позвонить спасателям.

Сотрудники МАСС использовали коробку, чтобы поймать крылатую нарушительницу. После ее выпустили на улицу.

#Происшествия
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