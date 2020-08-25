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Posted 25 августа 2020, 08:36

Published 25 августа 2020, 08:36

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

В Бердске отмечается снижение заболеваемости коронавирусом

25 августа 2020, 08:36
сделано почти 4 тысячи тестов на коронавирус

Заболеваемость коронавирусом снижается в Бердске, заявила 25 августа главврач ЦГБ Алла Дробинская.

Все меньше заболевших регистрирует оперативный штаб. Такая статистика характерна для региона в целом, а также всей России. Дробинская считает, что в этом помогла профилактическая работа. На данный момент проведено 3748 тестов на Covid-19.

Всего в городе выявили 237 заболевших, из них 231 вылечился. Двое пациентов умерли от коронавируса. Причину смерти еще двоих пока не установили. В инфекционном госпитале лежат 44 пациента, 13 с подтвержденным диагнозом.

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