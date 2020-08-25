В Новосибирске похитителей «Айфонов» отправили в колонию

В суде нашло подтверждение, что осенью 2018 года один из обвиняемых пришел в салон связи «Мегафон» в Заельцовском районе, где распылил в лицо двум сотрудникам салона газообразную смесь из газового баллончика. После этого он разбил стекло витрины и вынес из салона 19 смартфонов «Apple iPhone» на сумму более 1,1 миллиона рублей.