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Posted 25 августа 2020, 12:17

Published 25 августа 2020, 12:17

Modified 25 декабря 2024, 15:32

Updated 25 декабря 2024, 15:32

В Новосибирске похитителей «Айфонов» отправили в колонию

25 августа 2020, 12:17
Двое грабителей нападали на салоны сотовой связи

В Новосибирске Калининский районный суда приговорил к реальным срокам заключения двоих мужчин. Они признаны виновными в грабеже.

В суде нашло подтверждение, что осенью 2018 года один из обвиняемых пришел в салон связи «Мегафон» в Заельцовском районе, где распылил в лицо двум сотрудникам салона газообразную смесь из газового баллончика. После этого он разбил стекло витрины и вынес из салона 19 смартфонов «Apple iPhone» на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Весной 2019 года в компании другого подсудимого он пришел в помещение магазина «Связной» в Калининском районе. Точно также они открыто похитили 11 «Айфонов» на общую сумму более 450 тысяч рублей.

Суд приговорил одного из них к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй отправится на 3 года 6 месяцев в колонию общего режима.

Областной суд оставил апелляцию преступников без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. Помимо срока заключения, они люязаны возместить свыше 1,4 миллиона ущерба.

#Происшествия
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