В НСО новую школу сдадут на три месяца раньше срока

Posted 25 августа 2020, 11:55
Published 25 августа 2020, 11:55
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил Болотное. Здесь ему показали площадку строительства средней общеобразовательной школы №4.
Здание строится по поручению главы региона во исполнение указаний президента Владимира Путина. Общая стоимость составит 530 миллионов рублей.
Школа рассчитана на 730 мест. Она состоит из трех трехэтажных блоков.
Первоначально планировалось сдать школу в эксплуатацию в декабре 2021 года. Но строители заверили, что завершат работы раньше – к 1 сентября того же года.
Губернатор потребовал особое внимание обращать на качество и практичность внутренней отделки. По его словам, нельзя допускать, чтобы каждый год приходилось перекрашивать внутренние стены.