ФК «Новосибирск» победил пермскую «Звезду»

В первом тайме забитых голов не было. В начале второй половины сибиряки пропустили курьезный гол. Но затем на 62-й минуте Максим Житнев отличился с подачи Керима Магамаева, а через 15 минут со штрафного забил Сергей Нарылков. Житнев еще не реализовал пенальти.