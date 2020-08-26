ФК «Новосибирск» победил пермскую «Звезду»

Posted 26 августа 2020, 15:24
Published 26 августа 2020, 15:24
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
ФК "Новосибирск" в очередном туре первенства России по футболу среди команд ПФЛ 4 группы одержал волевую победу над пермской "Звездой". Матч проходил на стадионе "Спартак" без зрителей из-за коронавируса.
В первом тайме забитых голов не было. В начале второй половины сибиряки пропустили курьезный гол. Но затем на 62-й минуте Максим Житнев отличился с подачи Керима Магамаева, а через 15 минут со штрафного забил Сергей Нарылков. Житнев еще не реализовал пенальти.
После 4 туров у ФК "Новосибирск" 10 очков. Они идут в лидерах в турнирной таблице. Следующий матч на Кубок России будет сыгран 2 сентября в Иркутске против "Зенита".
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