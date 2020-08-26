На инфекционный госпиталь Новосибирска подали в суд за нарушения

Posted 26 августа 2020, 07:55
Published 26 августа 2020, 07:55
Modified 5 августа 2022, 12:26
Updated 5 августа 2022, 12:26
Новосибирский суд рассмотрит иск в отношении горбольницы №25, где размещается коронавирусный госпиталь. В учреждении выявили нарушения санитарных правил.
В материалах районного суда говорится, что больница не выполняла санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в период пандемии. За нарушение санитарных правил руководство ответит в суде.
Кто пожаловался на коронавирусный госпиталь, неизвестно.
Напомним, что в городе закрываются инфекционный стационары в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]