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Posted 26 августа 2020, 07:55

Published 26 августа 2020, 07:55

Modified 5 августа 2022, 12:26

Updated 5 августа 2022, 12:26

На инфекционный госпиталь Новосибирска подали в суд за нарушения

26 августа 2020, 07:55
Первое заседание пройдет 27 августа.

Новосибирский суд рассмотрит иск в отношении горбольницы №25, где размещается коронавирусный госпиталь. В учреждении выявили нарушения санитарных правил.

В материалах районного суда говорится, что больница не выполняла санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в период пандемии. За нарушение санитарных правил руководство ответит в суде.

Кто пожаловался на коронавирусный госпиталь, неизвестно.

Напомним, что в городе закрываются инфекционный стационары в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

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